Турция заявила о готовности сотрудничать с талибами

Власти Турции открыты для сотрудничества с «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в России), передает ТАСС .

Ранее глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция продолжит поддерживать экономическое развитие, стабильность, мир и спокойствие в Афганистане. Он также отметил, что власти готовятся к встрече с представителями боевиков.