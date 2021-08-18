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Экс-президент Афганистана объяснил бегство из страны

Парламентская газета
21 минуту назад

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани в опубликованном в соцсетях видеообращении к нации заявил, что был вынужден сложить с себя полномочия и покинуть республику, чтобы не допустить кровопролития в Кабуле.

Экс-президент Афганистана объяснил бегство из страны
Фото: © facebook.com/ashrafghani.af© facebook.com/ashrafghani.af

15 августа, вскоре после того, как Афганистан покинули американские войска, страна перешла под власть запрещенной в России террористической организации «Талибан»*: члены движения без боя взяли Кабул, в то время как Гани подал в отставку и пересёк границу.

Экс-президент заявил, что талибы* обещали, что не войдут в афганскую столицу, но окружили президентский дворец заранее.

Политик пообещал вернуться в республику в ближайшем будущем. Он подчеркнул, что всегда желал афганскому народу процветания и мира и будет прилагать все усилия в этом направлении.

Ранее в среду стало известно, что президент Афганистана и его семья сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

О том, как события, связанные с афганским конфликтом, могут развиваться дальше, в интервью «Парламентской газете» рассказал сенатор Владимир Кравченко, проходивший срочную службу в Афганистане в 80-х годах.

В мире,Владимир Кравченко,Ашраф Ахмадзай,Талибан,Парламентская газета,Россия,Кабул,Афганистан,
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