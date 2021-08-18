Талибы взорвали статую лидера хазарейцев в Бамиане

"Пришло подтверждение, что статуя шахида (мученика) Мазари была взорвана и подвергнута вандализму вчера вечером, сразу после заверений представителя Талибана в "амнистии" и уважении основных прав всех граждан на пресс-конференции в Кабуле. Лидер хазарейцев А. Мазари был удостоен звания "Мученик национального единства" правительством Афганистана в 2016 году за отстаивание равных прав для всех этнических групп страны. Талибы заманили его на мирные переговоры в 1995 году в Кабуле, убили и сбросили с вертолета в Газни", - сообщил Джавед.