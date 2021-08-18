Пакистан может признать правительство талибов в Афганистане

Пакистан может признать правительство движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане после консультаций со странами региона и мировыми державами. Об этом в среду сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на пакистанского министра информации и радиовещания Чаудри Фавада Хуссейна.

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"Мы ведем такие переговоры с разными странами, включая Турцию и Китай, и примем решение о подходе к установлению власти талибов после всесторонних консультаций с государствами региона и мировыми державами", - цитирует издание заявление министра.

"Позиция Пакистана по Афганистану была ясна раньше, такой она остается в настоящее время. Мы ожидаем, что "Талибан" будет уважать верховенство закона и основные права человека", - добавил Хуссейн, подчеркнув, что на талибах сейчас полностью лежит ответственность за обеспечение стабильности в Афганистане.

По словам министра, Исламабад поддерживает контакты с различными политическими силами в Афганистане, которые, по мнению Пакистана, должны принять участие в управлении страной и войти в будущее афганское правительство, сформированное на основе национального согласия.