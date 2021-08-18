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Тилль Линдеманн станет хедлайнером "Спасской башни" в Москве

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

Немецкий рок-музыкант Тилль Линдеманн станет специальным гостем и хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдет в Москве, на Красной площади 4 и 5 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию фестиваля.

Тилль Линдеманн станет хедлайнером "Спасской башни" в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт Тилль Линдеманн станет специальным гостем Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября», — рассказали в дирекции «Спасской башни».

Ранее Тилль Линдеманн выпустил короткометражный фильм «Я ненавижу детей».

Фестиваль «Спасская башня» — музыкально-театрализованное представление, сочетающее военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров из разных стран и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.

Фестиваль ежегодно проходит на Красной площади в Москве. Но в 2020 году из-за пандемии его отменили.

В мире,ИТАР-ТАСС,Москва,
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