США столкнулись с новой волной коронавируса

По общему числу заболевших за прошлую неделю (более 900 тысяч человек) Америка вернулась к показателям прошлого года. Сразу пять американских штатов за минувшие выходные побили рекорды по числу новых случаев заражения. При этом количество госпитализированных детей достигло в последние дни нового пика. Только за прошедшее воскресенье в разных больницах страны оказалось почти 2 тысячи детей.