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Литва вручила Белоруссии ноту из-за нарушений на границе

RT на русскомиещё 12
1 час назад

Литва заявила дипломатическую ноту протеста Белоруссии из-за нарушений на границе, сообщает пресс-служба литовского МИД.

Литва вручила Белоруссии ноту из-за нарушений на границе
Фото: ReutersReuters

Как информирует Sputnik Литва, накануне МВД Литвы и Служба охраны госграниц обвинили белорусских пограничников в «нарушении границы».

«Министерство иностранных дел требует, чтобы Белоруссия приняла все необходимые меры настолько быстро, насколько возможно, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем», — говорится в сообщении МИД Литвы.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, расширяющие полномочия военных по охране границы страны.

В мире,Мигранты,МИД,МВД,ИА Sputnik,Литва,Беларусь,
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