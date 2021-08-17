В ЕС призвали контактировать с властями в Кабуле

Глава дипмиссии Жозеп Боррель заявил, что диалог нужно начать как можно скорее кем бы они ни были.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, это необходимо для того, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса. Боррель добавил, что речи об официальном признании талибов Евросоюзом не идёт.

Сейчас эвакуация иностранных сотрудников и работавших на зарубежные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.