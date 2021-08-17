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В ЕС призвали контактировать с властями в Кабуле

Говорит Москва
49 минут назад

Глава дипмиссии Жозеп Боррель заявил, что диалог нужно начать как можно скорее кем бы они ни были.

В ЕС призвали контактировать с властями в Кабуле
Фото: ReutersReuters

По его словам, это необходимо для того, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса. Боррель добавил, что речи об официальном признании талибов Евросоюзом не идёт.

Сейчас эвакуация иностранных сотрудников и работавших на зарубежные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.

Решением Верховного суда России от 14 февраля 2003 года движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность на территории нашей страны запрещена.

В мире,Жозеп Боррель,Талибан,ЕС,Кабул,
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