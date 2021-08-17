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Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой страны

Lenta.ru
24 минуты назад

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех назвал себя временным главой страны, сославшись на государственную Конституцию. Политик заявил об этом в Twitter.

Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой страны
Фото: ReutersReuters

Салех напомнил, что по закону республики в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый вице-президент на время займет его пост и возглавит страну. По его словам, на данный момент он находится внутри страны и устанавливает контакты с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.

Политик также призвал жителей Афганистана присоединиться к сопротивлению против боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Он отметил, что население республики должно доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы не похожи на вьетнамских партизан.

«В отличие от США/НАТО, мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончены», — заключил вице-президент.

В мире,Талибан,НАТО,Афганистан,
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