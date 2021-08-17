Украинцы поддержали выполнение Киевом минских соглашений

Выполнение Минских соглашений украинской стороной поддержали 52,8 процента респондентов. Еще 38,1 процента опрошенных выступили за отказ от реализации договоренностей, а 9,1 процента — затруднились с ответом.

При этом 44,9 процента респондентов поддержали бы предоставление Донецкой и Луганской самопровозглашенным республикам автономии в составе Украины для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а 37,5 процента опрошенных не поддержали бы такое решение, еще 17,6 процента украинцев не смогли ответить на этот вопрос.