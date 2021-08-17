Украинцы поддержали выполнение Киевом минских соглашений

Большинство украинцев считают, что Украине необходимо выполнять Минские соглашения. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» среди населения республики, сообщает «Интерфакс-Украина».
Выполнение Минских соглашений украинской стороной поддержали 52,8 процента респондентов. Еще 38,1 процента опрошенных выступили за отказ от реализации договоренностей, а 9,1 процента — затруднились с ответом.
При этом 44,9 процента респондентов поддержали бы предоставление Донецкой и Луганской самопровозглашенным республикам автономии в составе Украины для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а 37,5 процента опрошенных не поддержали бы такое решение, еще 17,6 процента украинцев не смогли ответить на этот вопрос.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о невозможности выполнения Минских соглашений в текущем виде. По его словам, «фундаментальной вещью» для их пересмотра является факт получения жителями Донбасса российских паспортов.