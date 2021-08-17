Аэропорт Кабула возобновил гражданское авиасообщение

«Международный аэропорт имени Хамида Карзая открыт, самолёты могут как вылетать, так и приземляться, в том числе гражданские авиарейсы. На сегодняшнее утро в аэропорту Кабула остаются 3500 военнослужащих. Сегодня из аэропорта вылетают военные рейсы США с американскими гражданами и дипломатическими сотрудниками», — сказал чиновник.