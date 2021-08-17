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Аэропорт Кабула возобновил гражданское авиасообщение

ИА Regnumиещё 4
41 минуту назад

Международный аэропорт Кабула возобновил обслуживание всех авиарейсов, включая гражданские, сообщил 17 августа журналистам представитель Белого дома.

Аэропорт Кабула возобновил гражданское авиасообщение
Фото: ReutersReuters

По его словам, теперь в аэропорту могут приземляться все рейсы. При этом чиновник заявил, что на данный момент там находятся 3,5 тыс. военных.

«Международный аэропорт имени Хамида Карзая открыт, самолёты могут как вылетать, так и приземляться, в том числе гражданские авиарейсы. На сегодняшнее утро в аэропорту Кабула остаются 3500 военнослужащих. Сегодня из аэропорта вылетают военные рейсы США с американскими гражданами и дипломатическими сотрудниками», — сказал чиновник.

По его утверждению, за сутки из Кабула было эвакуировано более 700 человек, 150 из которых — граждане США.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Кабула остаётся единственным районом афганской столицы, который не контролируется талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В мире,Талибан,Кабул,
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