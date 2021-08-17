Янукович озвучил главную ошибку Украины за 30 лет

"Мы знали об этой угрозе и делали все, чтобы предотвратить катастрофу. Мы обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта "свобода" посягала на устои государственности. Мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями, даже ценой оскорбления исторической памяти жителей Юго-Востока. Мы не преследовали членов националистических организаций, полагая, что они оценят толерантность государства. Мы на многое закрывали глаза Не думаю, что это была ошибочная политика. Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", и если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места", - сказал экс-президент Украины.