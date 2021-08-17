Янукович озвучил главную ошибку Украины за 30 лет

Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой Украины за последние 30 лет. Об этом он заявил в обращении к соотечественникам, посвященном 30-летию независимости Украины, имеющимся в распоряжении ТАСС.
"Не так давно первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что наибольшей своей ошибкой он считает то, что верил России. Мне странно слышать такое от политического деятеля, который стоял у истоков украинской независимости", - напомнил Янукович. "По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней", - заявил бывший президент Украины.
Янукович заявил, что не считает ошибочной или слишком мягкой свою политику во главе государства, по его словам, причиной политического кризиса и последовавшего за ним переворота 2014 года стала реализация проекта "Украина как Антироссия".
"Мы знали об этой угрозе и делали все, чтобы предотвратить катастрофу. Мы обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта "свобода" посягала на устои государственности. Мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями, даже ценой оскорбления исторической памяти жителей Юго-Востока. Мы не преследовали членов националистических организаций, полагая, что они оценят толерантность государства. Мы на многое закрывали глаза Не думаю, что это была ошибочная политика. Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", и если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места", - сказал экс-президент Украины.