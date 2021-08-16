Байден назвал достигнутой цель операции США в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил, что целью операции американских войск в Афганистане было недопущение террористических актов на территории Соединенных Штатов. Такое заявление он сделал во время обращением к согражданам в связи с ситуацией в Афганистане, трансляция которого ведется на официальном аккаунте президента США в Twitter.

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«Наша миссия в Афганистане никогда не была строительством нации, не должна была быть созданием объединенной, централизованной демократии . Наш единственный жизненно важный интерес в Афганистане остается тем же, что и был - предотвратить террористические атаки на Америкуе», — заявил Байден.

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Американский лидер также заявил, что не жалеет о выводе войск изх Афганистана, поскольку дальнейшее пребывание сил США в стране грозило бы большими потерями. По его словам, целью США в Афганистане было расправиться с теми, кто устроил атаку 11 сентября, убедиться, что «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) не сможет использовать Афганистан для будущих атак.

При этом, Байден обвинил власти Афганистана в провале борьбы с Талибаном (запрещенная в России террористическая организация) и заявил, что «США не останутся в Кабуле для бесконечного участия в конфликте, который не отвечает их интересам».

Сейчас же, по словам главы Белого дома, главной задачей является вывоз американцев и сотрудничавших с ними афганцев из страны. Он добавил, что вместе с командой по нацбезопасности внимательно отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который сейчас наблюдается.

Байден также рассказал, какие последствия могли бв возникнуть в случае возможного отказа от вывода американских войск из Афганистана. По его словам, если бы США оставили войска, это означало бы эскалацию конфликта. Кроме того, в таком случае потребовалось бы направить в страну тысячи дополнительных военных.