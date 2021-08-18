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ВОЗ: в мире за сутки выявлено более полумиллиона случаев COVID-19

ИА Regnumиещё 1
1 час назад

В мире за последние сутки зафиксировано 542 708 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6739 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 18 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В мире за сутки выявили более полумиллиона случаев COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 208 470 375 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 377 979 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 410 464 выявленных инфицированных и 7137 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

В мире,COVID-19,ВОЗ,
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