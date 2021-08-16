Красный Крест сообщил о тысячах раненых в Афганистане

Международный комитет Красного Креста (МККК) оказывает лечебную помощь тысячам раненых в Афганистане и вместе с обществом Красного Полумесяца этой страны работает над решением вопроса о возвращении тел убитых их семьям. Об этом написал в понедельник на своей странице в Twitter президент МККК Петер Маурер.