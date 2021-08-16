Германия собралась эвакуировать до 10 тысяч афганцев

Германия, возможно, эвакуирует до 10 тысяч афганцев. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Христианско-демократической партии (ХДС).

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Она предупредила, что страну могут покинуть 2,5 тысячи жителей Афганистана, сотрудничавших с немецкими военными. Также, по ее словам, потребуется эвакуация адвокатов и правозащитников, которым грозят преследования со стороны движения «Талибан» (запрещено в РФ). Меркель отметила, что Германия должна сотрудничать со странами, граничащими с Афганистаном, чтобы помочь им с размещением беженцев.

Ранее Госдеп США опубликовал документ, в котором 60 стран мира (включая ФРГ) призвали обеспечить безопасный выезд из Афганистана иностранных граждан и афганцев, которые захотят покинуть страну. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил все государства мира о том, что их ожидает наплыв афганских беженцев. О своей готовности принять людей, бегущих из страны, захваченной талибами, заявили Албания и Косово.