В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

СМИ: президент Афганистана может пытаться улететь в США

ТАСС
1 час назад

Бежавший из Кабула президент Афганистана Ашраф Гани может попытаться улететь в США. С таким предположением выступило в понедельник иранское агентство Mehr.

Президент Афганистана может пытаться улететь в США
Фото: ReutersReuters

Оно отмечает, что точное местонахождение Гани на текущий момент не известно. В воскресенье поступили сообщения, что он вместе с супругой и двумя ближайшими помощниками вылетел в Таджикистан, однако в Душанбе это опровергли. Позднее в СМИ появилась информация о полете Гани в Узбекистан, откуда он якобы направился в Оман. В воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на охранника главы государства сообщал, что "Гани, его супруга, а также директор его офиса по национальной безопасности покинули страну и прибыли в город Ташкент". Однако официальной информации от узбекской стороны на этот счет до сих пор не поступало.

Mehr в связи с этим считает, что Гани все же может быть в Омане и оттуда может попытаться вылететь в США. Однако агентство отдельно подчеркивает, что официальной информации о местонахождении Гани нет.

Ашраф Гани заявил, что в связи со сложившейся ситуацией слагает с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул Афганистан, когда боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

В мире,Ашраф Ахмадзай,Талибан,Кабул,Афганистан,Соединенные Штаты,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители