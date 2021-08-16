Меркель сравнила с эффектом домино ситуацию в Афганистане

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала в эти часы "сосредоточиться на спасении" немецких граждан в Афганистане и сравнила ситуацию в стране после ухода западных войск с эффектом домино. Такое заявление она сделала, по данным газеты Bild, в понедельник на закрытом заседании президиума Христианско-демократического союза.

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"После вывода войск был эффект домино", - сказала она.

По ее словам, у ухода американцев из Афганистана были в том числе "внутриполитические причины".

Также Меркель говорила о возможных потоках беженцев, отмечается в статье. Увеличится ли число нелегальных мигрантов, зависит от ситуации на границах соседних с Афганистаном стран. Канцлер высказалась за то, чтобы оказывать помощь "на месте", то есть в регионе.