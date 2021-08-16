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Грузия заявила о срочной эвакуации своих граждан из Афганистана

Lenta.ru
1 час назад

Правительство Грузии делает все возможное для вывоза своих граждан из Афганистана, где власть полностью перешла в руки представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Грузия срочно эвакуирует своих граждан из Афганистана
Фото:  Jafar Khan / AP Jafar Khan / AP

По его словам, МИД Грузии уже в течение нескольких суток работает над вопросом их срочной эвакуации, и все находящиеся в Афганистане грузины будут срочно эвакуированы в ближайшее время на авиарейсах стран-партнеров.

«У нас есть информация, что аэропорт Кабула продолжит работать до тех пор, пока иностранцы не покинут город и страну. Самочувствие всех наших граждан там нормальное», — сообщил Хвтисиашвили.

Он добавил, что сроки эвакуации граждан Грузии будут зависеть от дальнейшего развития событий в Кабуле. Дипломат выразил надежду на скорое и безопасное возвращение людей домой. На данный момент в Кабуле до сих пор находятся 23 грузина, которые работали там по контракту.

15 августа «Талибан» объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Это произошло после того, как боевики с разных сторон вошли в Кабул. Президент страны бежал за границу, объяснив такое решение желанием избежать кровопролития в столице.

В тот же день сообщалось, что Соединенные Штаты завершили эвакуацию своего дипломатического представительства в Кабуле. О завершении дипломатической миссии в Афганистане заявили Великобритания и Франция.

В мире,Талибан,МИД,ИА Sputnik,Россия,Грузия,Афганистан,
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