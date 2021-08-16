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Саакашвили назвал ситуацию в Афганистане уроком для всех народов

RT на русскомиещё 5
1 час назад

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в своём Telegram-канале прокомментировал ситуацию в Афганистане.

Саакашвили назвал ситуацию в Афганистане уроком для всех народов
Фото: ReutersReuters

«Афганистан — это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе», — заявил Саакашвили.

По его словам, «в 2008 году, если бы грузинская армия героически не сопротивлялась, американцы бы точно не послали свои силы».

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по ситуации в Афганистане.

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.

В мире,Ашраф Ахмадзай,Михаил Саакашвили,Грузия,Афганистан,
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