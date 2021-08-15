Лукашенко назвал виновных в развале СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для фильма «ГКЧП. 30 лет спустя» Наили Аскер-заде рассказал, кто виноват в распаде Советского Союза.

Фото: Nikolay Petrov/BelTA/Reuters Nikolay Petrov/BelTA/Reuters

«Ну, конечно – Ельцин (первый президент России) и Горбачев (президент СССР)», — заявил Лукашенко на вопрос, кто из персоналий виноват в распаде Советского Союза.

Он отметил, что «нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну». По мнению Лукашенко, в стране так сильно хотели упорядочить отношения, что развалили Советский Союз.

Президент Белоруссии добавил, что «Беловежская пуща стала местом распада СССР, и просто продемонстрировала безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной».

Ранее Лукашенко поделился тем, как он представляет передачу власти в республике.

По мнению главы государства, процесс перехода власти к преемникам должен идти постепенно.