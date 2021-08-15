СМИ: Талибы начали переговоры по Кабулу с афганскими властями

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» приостановил штурм афганской столицы Кабул и начала переговоры с властями Афганистана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

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Сообщается, что вооруженные формирования талибов не ведут захват Кабула, поскольку руководство движения ведет переговоры с правительством Афганистана.

Ранее стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана и захватили Кабульский университет на западе города.

Администрация президента Афганистана со своей стороны заявила, что ситуация в Кабуле находится под контролем и город не подвергался нападению