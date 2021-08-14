7 самых популярных в мире мифов о коронавирусе

Издание The Guardian назвало самые популярные в мире мифы о коронавирусе. О них в своей статье рассказала директор отдела клинических операционных исследований Университетского колледжа Лондона Кристина Пейджел. Она разъяснила, какие факты о COVID-19 были подтверждены наукой, а какие являются лишь домыслами.

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Больной COVID-19 не заразен, если у него нет симптомов заболевания

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По словам британского эксперта, люди, у которых никогда не появляются симптомы COVID-19, менее заразны, чем остальные, но у них все еще может быть высокая вирусная нагрузка и они могут передавать вирус. При этом, поскольку люди, которые чувствуют себя хорошо, чаще находятся вне дома, чем те, кто чувствует себя плохо, то они вносят большой вклад в распространение вируса. Люди без симптомов ответственны за более чем половину новых инфекций, утверждает автор статьи.

После полной вакцинации человек с COVID-19 не заразен

По словам Пейджел, задокументировано множество случаев заражения COVID-19 полностью вакцинированными людьми, в том числе и тяжелых. Вакцины эффективны в предотвращении заражения 50%-60%, уточнила эксперт. При этом на ранних стадиях инфекции вакцинированные люди имеют такую же высокую вирусную нагрузку, как и невакцинированные.

После перенесения коронавируса вакцина не нужна

Это неправда. Наличие COVID-19 действительно дает защиту от повторного заражения, но это не так хорошо, как защита после вакцинации. Иммунитет после вакцинации длится дольше и более устойчив к новым вариантам, говорится в материале.

Вакцина не нужна при хорошем иммунитете

Даже при сильной иммунной системе можно сильно заболеть коронавирусом, в том числе попасть в больницу и умереть, предупреждает Пейджел.

Для детей COVID не представляет опасность

Дети подвергаются гораздо более низкому риску тяжелого заболевания или длительного заболевания COVID, чем взрослые, но все же могут столкнуться с этим, отмечается в статье.

Маски не эффективны

«COVID-19 в основном передается по воздуху и распространяется людьми, дышащими, говорящими, кричащими и поющими», - пишет Пейджел, подчеркивая, что маски предотвращают попадание дыхания в лицо другому человеку.

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