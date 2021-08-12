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Байден забыл имя губернатора Мичигана

News.ru
2 часа назад

Президент США Джо Байден во время онлайн-заседания, на котором обсуждался новый инфраструктурный закон, ошибся в имени губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и назвал её Дженнифер. Видео опубликовано на официальном канале Белого дома в YouTube.

Байден забыл имя губернатора Мичигана
Фото: ReutersReuters

Спасибо, Дженнифер, за то, что вы сделали, — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что президент Джо Байден не смог выговорить слово на выступлении в Конгрессе США. Речь лидера страны затрагивала вопросы расизма и напряжённости в отношениях с Россией. В момент, когда речь дошла до слова «эскалация», глава Белого дома затруднился его выговорить.

Подобные случаи с первым лицом США не единичны. Во время видеоконференции с государственными чиновниками на лице Байдена заметили остатки завтрака. Помощники президента передали ему записку, где указали на этот досадный момент. Однако Байден случайно развернул записку текстом наружу, и её содержание стало достоянием общественности.

В мире,Джозеф Байден,Конгресс США,Соединенные Штаты,
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