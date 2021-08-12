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Лукашенко прервал рассказ чиновника о производстве вакцин из-за «матерного» лексикона

Русская Планетаиещё 1
52 минуты назад

Президент Беларуси Александр Лукашенко прервал главу своей администрации, доктора медицинских наук Александра Косинца, рассказывающего о производстве национальной вакцины от коронавируса. Главе республике показался его лексикон «матерным».

"Не ругайся матом": Лукашенко прервал речь чиновника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В самом начале беседы Лукашенко не понял термин «инактивированная вакцина». Он переспросил: «Инактивированная - это не та, что в России?»

По словам чиновника, создать такую вакцину, как в России - не получилось. После еще нескольких терминов - «культура клеток» и «аденовирус» - Лукашенко прервал его рассказ фразой «ну ладно, не ругайся матом, там разберемся».

Инцидент на предприятии «Белвитунифарм» запечатлел Telegram-канал «Пул Первого». После него Лукашенко обратился к министру здравоохранения Беларуси Дмитрию Пиневичу: «Одни матерные слова! Это ж мне термины надо было выучить!»

Президент заметил, что не изучал их «ни на истфаке, ни на экфаке». По этой причине он не смог поддержать разговор.

В мире,Александр Лукашенко,Беларусь,
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