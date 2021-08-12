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Украина обвинила Россию в преступлениях против культурного наследия в Крыму

Lenta.ruиещё 1
35 минут назад

Офис генерального прокурора Украины обратился в Международный уголовный суд (МУС), обвинив Россию в военных преступлениях против культурного наследия в Крыму. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает «Интерфакс — Украина».

Украина обвинила Россию в преступлениях против культурного наследия в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Венедиктовой, собраны доказательства «широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия», среди которых Херсонес Таврический, Ханский дворец в Бахчисарае и Крымская астрофизическая обсерватория. Киев также утверждает, что десятки объектов культурного наследия были уничтожены в ходе строительства трассы «Таврида» и Крымского моста.

«Такие действия являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и квалифицируются как отдельный вид военных преступлений по содержанию Римского статута Международного уголовного суда», — заявила Венедиктова.

В начале августа в Крыму заявили, что планируют предъявить иски Украине за организацию пяти блокад полуострова.

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