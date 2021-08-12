Apple исправила название Чечни на украинских картах

Apple внесла исправления в карты Apple Maps для Украины, исправив название Чеченской республики, сообщили в пресс-службе компании.

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«Сегодня Apple внесла исправления в карты в Украине с обозначением «Чеченська Республiка», – сообщили РИА «Новости» в компании.

Ранее сообщалось, что Чечня на украиноязычных картах Apple Maps была обозначена как запрещенная в России террористическая организация «Чеченская Республика Ичкерия». При этом при использовании карт на русском языке регион обозначен правильно – как Чечня.