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Apple исправила название Чечни на украинских картах

Деловая газета "Взгляд"
38 минут назад

Apple внесла исправления в карты Apple Maps для Украины, исправив название Чеченской республики, сообщили в пресс-службе компании.

Apple исправила название Чечни на украинских картах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня Apple внесла исправления в карты в Украине с обозначением «Чеченська Республiка», – сообщили РИА «Новости» в компании.

Ранее сообщалось, что Чечня на украиноязычных картах Apple Maps была обозначена как запрещенная в России террористическая организация «Чеченская Республика Ичкерия». При этом при использовании карт на русском языке регион обозначен правильно – как Чечня.

Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия (1991-2000) появилась после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства России. Она была ликвидирована российской армией в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

В мире,Apple,РИА Новости,Чеченская Республика,Украина,
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