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СБУ сообщила о задержании «российского шпиона» ГРУ

Lenta.ruиещё 1
15 минут назад

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о раскрытии и задержании «российского шпиона», который собирал информацию из зоны боевых действий в Донбассе по заданию Главного разведывательного управления (ГРУ). Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

СБУ сообщила о задержании «российского шпиона» ГРУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, мужчина регулярно наблюдал за подразделениями украинской армии и получал за это денежное вознаграждение. «Российских кураторов интересовали сведения о задействованных в Операции объединенных сил (ООС) новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, личном составе подразделений Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Спецслужба отметила, что агент разведки был пойман «на горячем», когда связывался с кураторами по электронным каналам. Ему сообщили о подозрении в терроризме и шпионаже. Имя и возраст задержанного не раскрывается. Министерство обороны России обвинения украинской стороны пока не комментировало.

Ранее СБУ сообщила, что поймала в Волынской области белорусского шпиона. Утверждается, что мужчина был завербован КГБ. На Украине он должен был собрать информацию об охране государственной границы, найти компрометирующие данные о пограничниках и таможенниках. «Кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу», — сообщали в Киеве.

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