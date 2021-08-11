В Кыргызстане после скандального голосования сменилось руководство Кыргызпатента

Рахат Керимбаева сменила на посту главы Кыргызпатента Динару Молдошеву. Неожиданное назначение произошло после скандального голосования на выборах президента Евразийского патентного ведомства, пишет «Комсомольская правда».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Динара Молдошева возглавила Государственную службу интеллектуальной собственности и инноваций Кыргызской Республики (Кыргызпатент) в 2018 году и была переназначена на новый срок в конце апреля 2021 года.

Видео дня

Эксперты отмечали, что за неполных четыре года работы на этом посту Молдошевой удалось сдвинуть с мертвой точки процесс перехода ведомства к цифровым технологиям, однако вызывало недовольство низкое качество оказываемых ведомством услуг в цифровой форме, слабая работа в сфере коллективного управления правами и отсутствие давно назревших законодательных отраслевых изменений.

При этом отставка Молдошевой совпала с ее участием в выборах президента Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) - международной структуры, выдающей патенты в восьми странах бывшего СССР. Кандидатура Молдошевой изначально была непроходной и ожидалось, что Кыргызстан как страна-участник Тюркского совета поддержит казахского кандидата - Сауле Тлевлесову. Однако неожиданно заместитель руководителя Кыргызпатента Мирбек Монолов отдал голос за свою начальницу.

«Разрозненность позиций стран-членов Тюркского совета, продемонстрированная в ходе голосования, может иметь серьезные последствия для самих государств», - подчеркивается в статье.

В итоге победу на выборах одержал россиянин Григорий Ивлиев, на протяжении шести лет являющийся бессменным главой Роспатента. При этом эксперты, на которых сослалось издание, отметили, что под его руководством число патентных заявок сократилось почти на треть, а система патентования в России была дискредитирована. Так, по их словам, при Ивлиеве практиковалось двойное патентование в ущерб национальным интересам, но в пользу транснациональных корпораций.

Идя на выборы, Григорий Иевлев в собственных «Предложениях по модернизации евроазиатской патентной системы» обозначил стремление изменить евразийскую патентную систему по российскому образцу, создавая наднациональные структуры в ущерб национальным. В публикации высказано опасение, что и в ЕАПВ приоритет теперь будет отдаваться международным корпорациям, и тем самым закроются пути развития для национальных ведомств и компаний стран Тюркского совета.

Газета отмечает, что в рамках Тюркского Совета на самом высоком уровне велись активные консультации по предстоящим выборам главы ЕАПВ, и есть основания полагать, что причиной «странного» голосования представителя Кыргызстана Мирбека Монолова была лишь инициатива Динары Молдошевой, которая поставила личные интересы выше государственных.