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В ВОЗ дали прогноз по росту заболеваемости коронавирусом

RT на русском
26 минут назад

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус дал прогноз роста заболеваемости коронавирусом в мире.

В ВОЗ дали прогноз по росту заболеваемости COVID
Фото: ReutersReuters

Как он отметил на брифинге в Женеве, число заболевших коронавирусом может превысить 300 млн в начале будущего года, если не удастся остановить нынешние темпы распространения инфекции.

«При нынешней траектории (распространения вируса. — RT) мы можем пройти уровень в 300 млн известных случаев в начале будущего года», — цитирует его ТАСС.

Ранее Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

В мире,Виталий Зверев,ВОЗ,РАН,ИТАР-ТАСС,
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