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Протасевич рассказал о состоянии Софьи Сапеги под домашним арестом

Lenta.ru
1 час назад

Состояние задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги под домашним арестом остается отличным, несмотря на то, что сейчас «ей тяжело». Об этом интервью RT заявил бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Протасевич рассказал о состоянии Сапеги под домашним арестом
Фото: ReutersReuters

По его словам, хотя Сапега и работала модератором в Telegram-канале «Черная книга Беларуси», никогда не вкладывала в свои действия какой-либо идеологической подоплеки.

«Она работала просто как наемный рабочий», — рассказал Протасевич.

Он подчеркнул, что до знакомства с ним девушка «понятия не имела, как устроена политика» и не углублялась в изучение отдельных ее аспектов.

«Она была просто обычной студенткой, она вообще никогда не касалась политики, не лезла в эти разборки», — отметил журналист.

Ранее, 11 августа Сапега рассказала о непричастности белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ) к принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска 23 мая. Она сделала предположение, что за этим инцидентом могло стоять окружение Протасевича.

При этом белорусский политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что заявление девушки было сделано под давлением для оправдания политики президента Александра Лукашенко. «Лукашенко уже неоднократно пожалел об этом. Очевидно, что посадка самолета — операция КГБ», — сказал эксперт.

В свою очередь, родственники и друзья Протасевича считают, что журналист не мог сделать свои заявления добровольно. Ранее его отец Дмитрий сказал, что не верит «ни единому слову» сына, и заверил, что его показания были выбиты под пытками. О пытках сына в СИЗО заявила и мать Протасевича. Основатель NEXTA Степан Путило убежден, что Протасевич подвергался медикаментозной обработке «для повышения его разговорчивости и развития бурной фантазии на основании однажды услышанных где-то слухов». «Об этом может говорить и нервный срыв Романа в конце беседы-допроса», — подчеркнул основатель NEXTA.

В мире,Роман Протасевич,Степан Путило,Дмитрий Болкунец,Александр Лукашенко,ФСИН,Lenta.ru,Минск,
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