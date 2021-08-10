Премьер-министра Перу заподозрили в отмывании денег

Глава правительства Перу Гидо Бельидо Угарте стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Об этом сообщает местная газета El Comercio.

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Издание опубликовало распоряжение прокуратуры, в котором указаны 17 новых подозреваемых в незаконном финансировании избирательной кампании партии "Свободное Перу", от которой баллотировался избранный в июле 2021 года президент страны Педро Кастильо.

Помимо премьер-министра список фигурантов пополнился председателем "Свободного Перу" Владимиром Серроном, его братом и пресс-секретарем партии Вальдемаром, руководителями политического объединения и им самим как юридическим лицом. По версии следствия, "Свободное Перу" использовалось для легализации активов, полученных незаконным путем. Председатель правительства был одним из организаторов преступлений - "координировал их и участвовал в их совершении".