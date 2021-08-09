Лукашенко призвал посадить Гордона за болтовню

Украинского журналиста Дмитрия Гордона следует посадить на несколько месяцев в следственный изолятор за «болтовню» об инциденте с «вагнеровцами», задержанными в Минске 29 июля по подозрению в подготовке беспорядков. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами, трансляция которого доступна на YouTube.

Фото: DmytriyGordon / YouTube DmytriyGordon / YouTube

По его словам, журналист хочет намеренно исказить историю с задержанием бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера и их возвращением в Россию, в то время как сегодня уже известны все подробности произошедшего. Президент пояснил, что все 33 человека, включая украинских граждан, сами изъявили желание отправиться туда.

В том, что они не попали на Украину, по мнению Лукашенко, виноват сам президент Владимир Зеленский, который почему-то не послал в Белоруссию своего генерального прокурора «для защиты задержанных ребят». Политик добавил, что до Смоленска их сопровождал его старший сын Виктор Лукашенко.

«"Вагнеровцы" спросили, могут ли они потом приезжать в Беларусь, на что получили ответ, что президент не запрещал. "Некоторые заплакали"», — сказал белорусский лидер.

Ранее Дмитрий Гордон анонсировал способный «взорвать» общество фильм о «вагнеровцах», которых 29 июля задержали по подозрению в подготовке беспорядков. Он считает, что операция была провалена из-за предательства внутри украинского руководства, и «люди, которые стали предателями, будут названы в этом расследовании».