Лукашенко ответил на вопрос о своем преемнике

«Самый сложный вопрос. Почему сложный, я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберёт, тот и будет президентом. Это действительно так — за кого народ проголосует... Я думаю об этом, действительно. Это же не вечная должность», — сказал он во время пресс-конференции.