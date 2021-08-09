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Лукашенко объяснил, почему дал сыну Коле автомат в руки

Daily Storm
31 минуту назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай в прошлом году взял автомат в руки, потому что хотел защитить отца. По его словам, это произошло из-за того, что протестующие перешли «красную черту», хотели нанести ущерб безопасности Белоруссии.

Лукашенко объяснил, почему дал сыну Коле автомат в руки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда-нибудь я вам расскажу больше, что происходило – почему я пошел в эти ряды омоновцев, почему я боевое оружие взял, почему ребенок со мной пошел. Ну меня пошел защищать, а не на кого-то нападать», – сказал он на встрече с журналистами и общественными организациями.

«Притом сколько раз я предупреждал [протестующих]: ребята, вот вы сделали шаг, он запредельный, нельзя так. Остановитесь! < > Нет. Они пошли на российскую военную базу, решили ее взорвать», – добавил Лукашенко.

Также глава белорусского государства заявил, что во время прошлогодних протестов был готов применить армию. По его словам, он бы принял решение без колебаний, но затем необходимость в применении солдат отпала.

«У меня даже ни один мускул бы не дрогнул для того, чтобы ввести в действие армию, если б я видел, что они не просто перешли «красную черту», а уж далеко забрались. Но мы справлялись. Пришло время, этот резерв был расформирован и отправлен в места несения службы», – сказал Лукашенко.

Он также напомнил, что во время протестов помощь предложил президент России Владимир Путин. По мнению Лукашенко, протестами руководил Запад, но его целью была не Белоруссия, а Россия.

«Удар оттуда наносился через Беларусь, как всегда было, в сердце России. Мы с президентом России мгновенно поняли, что от нас хотят. <...> Чтобы было абсолютно честно, никто никого не бежал и не спасал. Молодец Владимир Владимирович Путин [сказал, что] любую помощь окажем, мы видим, что происходит», – сказал Лукашенко.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Беларусь,
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