Анонсирован визит Меркель на Украину

"Я вынуждена напомнить о том, что мы сообщаем о планах по пятницам предшествующей недели. Мне сейчас пока нечего сообщить", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС. По ее словам, то же самое касается и возможных будущих визитов Меркель в Москву.