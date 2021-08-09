Лукашенко призвал Зеленского лететь в Донецк

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинского лидера Владимира Зеленского лететь в Донецк и Луганск на переговоры. Трансляция его выступления перед журналистами доступна на YouTube.

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«Ушел тот президент [Украины], пришел новый. Многое пообещал: войны не будет и прочее-прочее. Так умри, но сделай! Умри. Сядь в вертолет и лети в Донецк, лети в Луганск. Лети, это твоя территория!» — заявил Лукашенко.

Он отметил, что ради возвращения территории и людей надо разговаривать даже с идиотами.

Ранее Лукашенко предостерег Украину от попытки силой вернуть Донбасс. «Если вы опять с Россией столкнетесь, я буду между вами. Даже если это будет угрожать моей жизни», — пообещал белорусский лидер.