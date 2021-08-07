Правозащитница Арина Гинзбург умерла в Париже

В Париже на 84-м году жизни скончалась вдова диссидента Александра Гинзбурга журналистка Арина Гинзбург. Об этом сообщает газета «Новые известия» со ссылкой на семью.

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Арина Гинзбург родилась в Москве 9 августа 1937 года. В 1959 году окончила филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, в 1960–1967 годах работала на кафедре русского языка для иностранцев МГУ.

Арина Гинзбург занималась помощью политическим заключённым. В 1980 году она была вынуждена покинуть СССР и уехать вслед за высланным из страны мужем — журналистом и диссидентом Александром Гинзбургом.