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В Париже умерла правозащитница Арина Гинзбург

News.ru
9 минут назад

В Париже на 84-м году жизни скончалась вдова диссидента Александра Гинзбурга журналистка Арина Гинзбург. Об этом сообщает газета «Новые известия» со ссылкой на семью.

Правозащитница Арина Гинзбург умерла в Париже
Фото: facebookfacebook

Арина Гинзбург родилась в Москве 9 августа 1937 года. В 1959 году окончила филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, в 1960–1967 годах работала на кафедре русского языка для иностранцев МГУ.

Арина Гинзбург занималась помощью политическим заключённым. В 1980 году она была вынуждена покинуть СССР и уехать вслед за высланным из страны мужем — журналистом и диссидентом Александром Гинзбургом.

Ранее сообщалось, что дочь оппозиционера Алексея Навального Дарья получила премию мужества Женевского форума по правам человека, которую присудили её отцу.

В мире,Александр Гинзбург,Алексей Навальный,МГУ,Москва,
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