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Украинские геи извинились за критику русского языка

Lenta.ru
19 минут назад

Менеджер проекта «КиевПрайд» Оксана Солонская извинилась за критику русского языка одним из администраторов Instagram-аккаунта ЛГБТ-движения. Об этом сообщает Klymenko Time.

Украинские геи извинились за критику русского языка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о комментарии одного из сотрудников организации. Он заключался в том, что русский язык — это «язык захватчика», который вредит культурному коду украинцев.

«В указанном комментарии члены нашей команды допустили ошибку и оставили опрометчивую ремарку. Она не отражает позиции ОО "КиевПрайд", и мы просим прощения, если она кого-то обидела», — сказала Солонская.

Активист подчеркнула, что геи не дискриминируют русскоговорящих украинцев, а организация рада поддержке от всех людей, вне зависимости от их национальности и родного языка.

Историческое название: в Киеве призвали переименовать русский язык

5 августа организаторы ЛГБТ-марша «Киев Прайд» опубликовали пост в Instagram, в котором назвали Украину «страной для всех» и обратили внимание на то, что представители ЛГБТ присутствуют во всех сферах жизни украинцев. Там также отметили, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией принимают участие в боевых действиях против непризнанных народных республик в Донбассе.

В комментариях один из пользователей соцсети поинтересовался, почему русскоговорящие люди Донбасса не могут быть частью «страны для всех». В ответ на это представители «Киев Прайда» заявили, что считают русский язык «угрозой культурному коду», а также «языком захватчика».

Украинская писательница Лариса Ницой призвала называть русский язык московским, так как раньше Россия именовалась Великим Княжеством Московским. Она заверила, что Россия просто «стырила» название языка у Украины, где он никому не нужен.

В мире,Лариса Ницой,
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