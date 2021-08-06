Украинские геи извинились за критику русского языка

Менеджер проекта «КиевПрайд» Оксана Солонская извинилась за критику русского языка одним из администраторов Instagram-аккаунта ЛГБТ-движения. Об этом сообщает Klymenko Time.
Речь идет о комментарии одного из сотрудников организации. Он заключался в том, что русский язык — это «язык захватчика», который вредит культурному коду украинцев.
«В указанном комментарии члены нашей команды допустили ошибку и оставили опрометчивую ремарку. Она не отражает позиции ОО "КиевПрайд", и мы просим прощения, если она кого-то обидела», — сказала Солонская.
Активист подчеркнула, что геи не дискриминируют русскоговорящих украинцев, а организация рада поддержке от всех людей, вне зависимости от их национальности и родного языка.
Историческое название: в Киеве призвали переименовать русский язык
5 августа организаторы ЛГБТ-марша «Киев Прайд» опубликовали пост в Instagram, в котором назвали Украину «страной для всех» и обратили внимание на то, что представители ЛГБТ присутствуют во всех сферах жизни украинцев. Там также отметили, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией принимают участие в боевых действиях против непризнанных народных республик в Донбассе.
Украинская писательница Лариса Ницой призвала называть русский язык московским, так как раньше Россия именовалась Великим Княжеством Московским. Она заверила, что Россия просто «стырила» название языка у Украины, где он никому не нужен.