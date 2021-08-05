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Зеленский: Россия еще пожалеет о присоединении Крыма

Елена Прошина
1 час назад

Российская сторона в будущем будет сожалеть о шагах, которые были предприняты в отношении Крымского полуострова, убежден Владимир Зеленский. Об этом президент Украины заявил в эфире телеканала «Дом».

Зеленский: Россия еще пожалеет о присоединении Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российская история будет ещё оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма», — сказал Зеленский.

По мнению главы Украины, вхождение Крыма в состав Российской Федерации стало «первой спичкой», из-за которой отношения между россиянами и украинцами осложнились на несколько поколений вперед. Зеленский также считает неправдой высказывания о том, что украинцы ненавидят русских и наоборот.

Ранее в Крыму заявили, что Владимир Зеленский может приехать на полуостров в качестве туриста, но только при условии, если он откажется от «националистических замашек».

Также первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс отметил, что глава украинского государства отличный и талантливый юморист, но совершенно исторически безграмотный политик. По словам вице-спикера, если бы Зеленский ответственно относился к историческим трактовкам, был бы в курсе, что «Крым никогда не был украинским».

Президент Зеленский в свою очередь заявил, что Крым никогда не будет территорией России, а также подчеркнул, что Россия «никогда не будет любить Крым так, как Украина». Он добавил, что Крым будет частью Украины, и это лишь вопрос времени.

В свою очередь председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал слова политика бесперспективными.

В мире,Калашников Леонид Иванович,Ефим Фикс,Владимир Зеленский,Республика Крым,Россия,Украина,
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