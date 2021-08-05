Британские ученые обнаружили план по борьбе c COVID 16-летней давности

В Великобритании был найден план по борьбе с короновирусной инфекцией, который был утерян 16 лет назад. В данном документе была указана стратегия реагирования на распространение COVID-19.
«Одна из создательниц документа сообщила, что понятия не имеет, куда в те времена исчез данный план. Подчеркивается, что в нем присутствовали рекомендации по введению режима самоизоляции, мер, ограничивающих передвижение людей», — передает «Аргументы недели».
Дэвид Кинг, который является экс-научным советником британского правительства, заявил, что документ был упущен из виду.
«Мы могли спасти десятки тысяч жизней», - заявил Кинг.
Первая вспышка короновирусной инфекции была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. Новый вирус 2019-nCoV начала очень стремительно распространяться по всей планете: за первые три месяца болезнь настигла более чем 160 стран мира, 11 марта 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус пандемией.