Британские ученые обнаружили план по борьбе c COVID 16-летней давности

В Великобритании был найден план по борьбе с короновирусной инфекцией, который был утерян 16 лет назад. В данном документе была указана стратегия реагирования на распространение COVID-19.

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«Одна из создательниц документа сообщила, что понятия не имеет, куда в те времена исчез данный план. Подчеркивается, что в нем присутствовали рекомендации по введению режима самоизоляции, мер, ограничивающих передвижение людей», — передает «Аргументы недели».

Дэвид Кинг, который является экс-научным советником британского правительства, заявил, что документ был упущен из виду.

«Мы могли спасти десятки тысяч жизней», - заявил Кинг.