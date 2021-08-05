"Это рабство какое-то": Зеленский обвинил РФ в нарушении международного права

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушает международное право, выдавая паспорта людям в Донбассе, и утверждает, что жителей региона с российскими паспортами якобы принуждают участвовать в выборах в РФ.

"Что касается России по поводу паспортизации. Тут говорить просто и оценивать можно однозначно. Россия нарушает абсолютно все международное право", - заявил президент Украины в показанном в четверг интервью телеканалу "Дом".

"Чем она [выдача паспортов РФ жителям Донбасса] отличается от той паспортизации, которая была в Крыму? Да ни чем, - сказал Зеленский. - Сначала паспорта ты раздаешь РФ, а затем заходишь и говоришь: я защищаю свое население.<...> Уже своих граждан защищаю. Вот чем это опасно", - заявил Зеленский.