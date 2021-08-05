"Это рабство какое-то": Зеленский обвинил РФ в нарушении международного права

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушает международное право, выдавая паспорта людям в Донбассе, и утверждает, что жителей региона с российскими паспортами якобы принуждают участвовать в выборах в РФ.
"Что касается России по поводу паспортизации. Тут говорить просто и оценивать можно однозначно. Россия нарушает абсолютно все международное право", - заявил президент Украины в показанном в четверг интервью телеканалу "Дом".
"Чем она [выдача паспортов РФ жителям Донбасса] отличается от той паспортизации, которая была в Крыму? Да ни чем, - сказал Зеленский. - Сначала паспорта ты раздаешь РФ, а затем заходишь и говоришь: я защищаю свое население.<...> Уже своих граждан защищаю. Вот чем это опасно", - заявил Зеленский.
"Выборы то в Госдуму, то еще куда-то. Эти русские паспорта у украинцев, с этими паспортами украинцев, особенно в коммунальных предприятиях, в школах, в садиках, они сажают этих людей в автобусы, вывозят, заставляют их голосовать. Они с русскими паспортами голосуют. Это рабство какое-то", - утверждает Зеленский.