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Лукашенко назвал литовские власти мерзавцами

Lenta.ruиещё 13
1 час назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал опасной обстановку на западных границах республики. Об этом он заявил во время совещания по вопросам ситуации в приграничной зоне, пишет Telegram-канал БЕЛТА.

Лукашенко назвал литовские власти мерзавцами
Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусьпресс-служба Президента Республики Беларусь

Лукашенко призвал силовиков быть внимательными к «друзьям-товарищам» на Западе и усилить защиту рубежей.

Президент также дал оценку действиям литовских властей в отношении нелегалов, которые попадают в Литву с территории Белоруссии.

«То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, — ну мерзавцы полные. Но это же их право, они показали свое лицо», — отметил он.

Ранее Александр Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. По его мнению, властям Белоруссии стоит опасаться выдворения в страну мигрантов, которые незаконно попали в Литву с белорусской территории.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — подчеркнул он.

3 августа глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас сообщил, что литовские пограничники пресекли проникновение в страну 180 нелегальных мигрантов из Белоруссии. Он добавил, что сотрудники погранслужбы воспользовались новыми возможностями силового сопротивлениям нелегалам.

Александр Лукашенко,Беларусь,
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