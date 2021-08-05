Кравчук назвал доверие к России своей самой большой ошибкой

Политик вспоминает, что во время учебы в Москве он имел доступ к засекреченным архивам, в которых раскрывались подробности политических действий советских властей, однако на тот момент он не сделал верных выводов. «И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была Россия», — сказал Кравчук.