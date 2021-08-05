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Кравчук назвал доверие к России своей самой большой ошибкой

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что верил России, и назвал это своей самой большой ошибкой. Об этом он заявил в интервью изданию «Левый берег».

Кравчук назвал доверие к России своей самой большой ошибкой
Фото: ReutersReuters

По его словам, он был уверен в том, что Россия уйдет от силовых методов во внешней политике к дипломатическим и будет «договариваться со странами», но этого так и не случилось.

Политик вспоминает, что во время учебы в Москве он имел доступ к засекреченным архивам, в которых раскрывались подробности политических действий советских властей, однако на тот момент он не сделал верных выводов. «И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была Россия», — сказал Кравчук.

Ранее Кравчук заявил, что отношения России и Украины могут быть восстановлены, если конфликт в Донбассе решится в пользу Киева. По его мнению, если Украина станет членом НАТО, это изменит расклад сил.

«Россия вынуждена будет без силовых каких-то методов, мы категорически против силовых методов, уйти из Донбасса и дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством. Можно будет тогда наладить двусторонние отношения», — добавил Кравчук, отметив, что это вопрос времени.

Леонид Кравчук стал первым президентом Украины после распада СССР. Его президентство ознаменовалось отдалением от Росиии и попытками построить независимую страну, способную самостоятельно функционировать во всех сферах. В 1992 году Кравчук подписал закон о полном исключении упоминаний об СССР из конституции Украины 1978 года.

В 2020 году Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).

В мире,Леонид Кравчук,НАТО,Россия,Украина,
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