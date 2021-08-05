Сообщается, что После окончания шествие в память о трагедии, тысячи демонстрантов направились штурмовать парламент. Полиция применила водомёты и слезоточивый газ. Сообщается, что есть пострадавшие.

Напомним, что примерно год назад в порту Бейрута произошёл взрыва из-за почти 3 тыс. т селитры. Тогда погибли более 220 человек, были ранены около 6,5 тыс., лишились крова 300 тыс. жителей. Некоторые районы города до сих пор остались в руинах.