КГБ Белоруссии обвинил Ходорковского в попытке госпереворота

Российский предприниматель, общественный и политический деятель Михаил Ходорковский причастен к организации протестов в Белоруссии. Об этом председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель рассказал в документальном сериале «Белоруссия против цветной революции».
По его словам, медийные лица госпереворота в Белоруссии являются лишь куклами, за которыми стоят действующие или отставные разведчики зарубежных стран. Среди таковы он отметил Ходорковского, а также бывшего министра иностранных дел Словакии Павола Демеша и бывшего помощника госсекретаря США Дэвида Кремера, пишет БЕЛТА. Однако, по мнению Тертеля, «главным автором белорусского мятежа» является советник президента США Майкла Карпентера. Также отмечается, что США выступили основными организатором протестных акций в Белоруссии.
Во время президентских выборов в Белоруссии, которые прошли в августе прошлого года, большинство голосов избирателей — около 80% — получил действующий президент республики Александр Лукашенко. По данным оппозиции, выборы выиграла Светлана Тихановская. После объявления результатов она уехала в Литву, а в стране начались масштабные акции протеста. В июне Верховный суд Беларуси приговорил экс-главу «Белгазпромбанка» и бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико к 14 года лишения свободы, передает телеканал 360.