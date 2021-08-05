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В США назвали опасную ошибку Байдена

Lenta.ruиещё 2
24 минуты назад

Президент США Джо Байден неверно оценивает состояние российской экономики, что может привести к опасным последствиям. Такую ошибку главы Белого дома назвал Bloomberg.

В США раскритиковали Байдена за оценку российской экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает американское издание, представление Байдена о том, что российская экономика базируется исключительно на экспорте нефти и газа, является неверным и не отражает реальную картину, хотя в целом довольно популярно среди политиков в США.

«Россия не является экспортной сверхдержавой, если отбросить нефть и газ. У нее достаточно большой внутренний рынок, чтобы поддерживать одну из крупнейших в мире и, что важно, наиболее устойчивых экономик», — пишет Bloomberg.

В статье указывается, что подобные слова Байдена о российской экономике, если они действительно отражают его мысли, свидетельствуют о том, что президент США дезинформирован или сделал неправильные выводы из отчетов, которые ему предоставлялись. Более того, такой подход может принести американскому лидеру неприятности в будущем и завлечь Вашингтон в ловушку.

Так, напоминает издание, в свое время Барак Обама, занимая пост главы Белого дома, также неоднократно высказывался о России как о региональной державе. В результате его политика оказалась недальновидной и создала проблемы для американского истеблишмента, считает Bloomberg.

В июле Байден заявил, что у российского президента Владимира Путина есть проблемы, о которых он знает, и это «делает его опаснее». По его словам, российское руководство испытывает сложности из-за того, что экономика России опирается исключительно на нефть и ядерное оружие. В Кремле в ответ заявили, что американский президент демонстрирует ошибочное знание и понимание современной России.

В мире,Джозеф Байден,Барак Обама,Владимир Путин,Bloomberg,Соединенные Штаты,
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