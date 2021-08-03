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Белоруссия обвинила Литву в избиении мигрантов

Lenta.ru
10 минут назад

В Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии заявили, что на территории Литвы избивают мигрантов, в том числе травмы есть у женщин и детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Белоруссия обвинила Литву в избиении мигрантов
Фото:  JANIS LAIZANS / Reuters JANIS LAIZANS / Reuters

Согласно заявлению ведомства, Литва также силой выдворяет мигрантов в Белоруссию. Официальный представитель ГПК обвинил Вильнюс в том, что такие действия нарушают права человека. Он подчеркнул, что шаги, предпринятые Литвой, подлежат расследованию со стороны международных органов.

Ранее сообщалось, что литовские пограничники не пустили около 180 нелегальных мигрантов из Белоруссии. Глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас рассказал, что мигрантов разворачивали вдоль всей литовско-белорусской границы, преимущественно в окрестностях Варены. Любаевас добавил, что сотрудники пограничной службы воспользовались новыми полномочиями об оказании силового сопротивления нелегалам, однако не уточнил, какие конкретно меры применялись к беженцам.

В мире,ИА Sputnik,Литва,Беларусь,
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