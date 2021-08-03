Белоруссия обвинила Литву в избиении мигрантов

В Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии заявили, что на территории Литвы избивают мигрантов, в том числе травмы есть у женщин и детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Фото: JANIS LAIZANS / Reuters JANIS LAIZANS / Reuters

Согласно заявлению ведомства, Литва также силой выдворяет мигрантов в Белоруссию. Официальный представитель ГПК обвинил Вильнюс в том, что такие действия нарушают права человека. Он подчеркнул, что шаги, предпринятые Литвой, подлежат расследованию со стороны международных органов.