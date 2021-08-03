В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Владимир Зеленский переименовал День защитника Украины

Елена Прошина
16 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым праздник «День защитника Украины» будет переименован на «День защитников и защитниц Украины».

Зеленский переименовал День защитника Украины
Фото: ReutersReuters

В офисе президента Украины напомнили, что многие жительницы страны наравне с мужчинами учувствовали в защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Закон был принят Верховной Радой 14 июля. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что реформа поможет «обеспечить гендерно сбалансированное освещение роли военнослужащих обоих полов», защищающих независимость и территориальную целостность страны в рядах вооруженных сил.

«Согласно закону, название праздника «День защитника Украины», который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на «День защитников и защитниц Украины», - заявили в пресс-службе офиса главы государства.

Президент Украины также учредил в стране знак отличия под название «Национальная легенда», которым будут награждать граждан за выдающиеся заслуги в укреплении независимости страны. Соответствующий документ учреждению знака отличия был опубликован 14 июля.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Украина,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители