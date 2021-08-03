Зеленский переименовал День защитника Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым праздник «День защитника Украины» будет переименован на «День защитников и защитниц Украины».
В офисе президента Украины напомнили, что многие жительницы страны наравне с мужчинами учувствовали в защите суверенитета и территориальной целостности страны.
Закон был принят Верховной Радой 14 июля. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что реформа поможет «обеспечить гендерно сбалансированное освещение роли военнослужащих обоих полов», защищающих независимость и территориальную целостность страны в рядах вооруженных сил.
«Согласно закону, название праздника «День защитника Украины», который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на «День защитников и защитниц Украины», - заявили в пресс-службе офиса главы государства.
Президент Украины также учредил в стране знак отличия под название «Национальная легенда», которым будут награждать граждан за выдающиеся заслуги в укреплении независимости страны. Соответствующий документ учреждению знака отличия был опубликован 14 июля.