Зеленский переименовал День защитника Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым праздник «День защитника Украины» будет переименован на «День защитников и защитниц Украины».

Фото: Reuters Reuters

В офисе президента Украины напомнили, что многие жительницы страны наравне с мужчинами учувствовали в защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Закон был принят Верховной Радой 14 июля. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что реформа поможет «обеспечить гендерно сбалансированное освещение роли военнослужащих обоих полов», защищающих независимость и территориальную целостность страны в рядах вооруженных сил.

«Согласно закону, название праздника «День защитника Украины», который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на «День защитников и защитниц Украины», - заявили в пресс-службе офиса главы государства.