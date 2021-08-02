Пока вы не уснули: Уголовное дело против Коломойского в России

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СК возбудил уголовное дело против Коломойского

Против украинского олигарха Игоря Коломойского возбудили уголовное дело. В России он подозревается в создании преступного сообщества. Это касается давнего скандала, связанного с предприятием «Татнефть». В 1990-х оно участвовало в создании украинской компании «Укртатнафта», но девяностые подошли к концу, а в 2007 году ее владельцем стал Игорь Коломойский. Следователи Татарстана решили глубже изучить историю этого конфликта и выявили преступление.

"Будут новые провокации": Эксперт об условии НАТО для атаки на корабли РФ

Рамблер

Заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка, допустившего атаку кораблей НАТО на силы российского флота в Черном море, говорят о подготовке альянса к новым провокациям в регионе. Об этом Рамблеру заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, комментируя слова натовского адмирала.

"Заявление Берка - совершенно пустая и бессмысленная фраза, потому что те же самые американцы признают, что российские моряки не допускают провокаций, ведут себя очень аккуратно. Даже в случае нарушения натовскими судами территориальных вод", - отметил эксперт.

Заслуженный артист РФ Анатолий Рудаков скончался от коронавируса

71-летний советский и российский актер Анатолий Рудаков скончался из-за последствий заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Instagram сообщила артистка Ирина Тарасова.

Анатолий Рудаков начал сниматься еще студентом, после работал на студии «Ленфильм». В 1996 году получил звание заслуженного артиста РФ. Актер Известен по фильмам «Сержант милиции», «Молодая жена», «Шерлок Холмс», «Агент Национальной безопасности» и других. За время своей карьеры Рудаков успел сняться более чем в 110 фильмах.

Экс-чиновник Минобороны частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей

Экс-глава продовольственного управления Минобороны Александр Бережной частично признал вину в инкриминируемых преступлениях по делу об ущербе на 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Бережной частично признает вину, пояснит в ходе допроса", - сказал Ильин, адвокат Юрия Решетникова.

По уголовному делу также проходят бывший эксперт управления Алексей Гринюк, экс-начальник отдела конкурентных процедур по госзаказу департамента госзакупок Юрий Решетников, а также бывший глава отдела техобеспечения продуправления Александр Вакулин. Вину они не признали.

Спортсменка Кристина Тимановская попросила политическое убежище в Польше

Ранее стало известно о том, что Франция с партнерами по ЕС рассматривают возможность предоставления политического убежища спортсменке, которая отказалась возвращаться на родину.

В свою очередь, в Польше ответили готовностью помочь спортсменке. Как отметил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире «Польского радио», страна сможет дать убежище Тимановской и обеспечить ей продолжение спортивной карьеры.

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях в 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимых допинг-проб, после чего тренеры решили задействовать Тимановскую в забеге. Это вызвало её недовольство и она раскритиковала руководителей команды за то, что они пытались исправить свою некачественную работу за счет спортсменов.

Российские богачи увеличили состояние на десятки миллиардов долларов

Суммарное состояние российских миллиардеров за январь-июль 2021 года увеличилось на 39,4 миллиарда долларов, больше всех заработал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В него вошли 24 россиянина.

Пандемия Covid-19 обошлась экономике города более чем в 600 млрд – Собянин

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пандемия коронавируса стоила экономике города около 600 мдрд рублей, включая как расходы на помощь бизнесу и соцподдержку, так и недополученные доходы. Об этом градоначальник заявил в интервью РБК.

«Мы недополучили 200–250 млрд руб. доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», - пояснил мэр Москвы.

При этом он отметил, что коронавирус в большей степени повлиял на внутреннее самоощущение и самочувствие москвичей, чем на экономику столицы.

Зеленского застали за покупкой вина в супермаркете

Constantine Levoshko/Facebook

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в киевском супермаркете. Фотографию политика, расплачивающегося на кассе в магазине, опубликовал в Facebook пользователь Константин Левошко. На фото Зеленский складывает покупки в пакет. На украинском президенте надета простая серая футболка и защитная маска черного цвета. По словам очевидца, вместе с президентом в супермаркете была его охрана, но она «была очень перепуганная».

«Темно, как ночью»: из-за дыма пожаров в Якутии исчезло солнце

Жители села Кобяй в Якутии заявили, что сегодня днем резко стало темно, а с неба начал падать пепел. По словам местной жительницы, темнота опустилась на населенный пункт около 13.30 по местному времени.

«Вдруг стало темно, как ночью. Мы очень испугались. Стало светлее примерно через час. С неба падает пепел. Мы связываем это с лесными пожарами», - пояснила она.

Жительница села также отметила, что в мессенджерах рассылаются сообщения о пожаре, бушующем на дороге Кобяй — Бясь-Кюель.

Названо имя новой ведущей «Орла и решки»